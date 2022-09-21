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3 часа назад

Александр Емельяненко ударил Вячеслава Дацика во время дуэли взглядов

Sports.ruиещё 1

В Москве состоялась церемония битвы взглядов участников турнира Hardcore Boxing, который пройдет 24 сентября.

Емельяненко ударил Дацика во время дуэли взглядов
Фото: sports.rusports.ru

В главном бою вечера встретятся тяжеловесы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Во время дуэли взглядов бойцы обменялись колкостями:

Емельяненко: Ближе не получится. У Дацика живот упирается. Почему ты постоянно рычишь? Пес, что ли? Страшно, Дацик? Скажи честно.

Дацик: Страшно будет тебе. Просыпаться.

Емельяненко: Давай-давай, не газуй.

Емельяненко ударил Дацика по руке, после чего Вячеслав сказал: «Комары, что ли, тут летают? Комарик какой-то или мошка».

Кроме Емельяненко и Дацика битву взглядов провели Дмитрий Кудряшов – с Сосланом Асбаровым, а Мартин Джуарян – с Эмилем Новрузовым.

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