Емельяненко ударил Дацика во время дуэли взглядов

В Москве состоялась церемония битвы взглядов участников турнира Hardcore Boxing, который пройдет 24 сентября.
В главном бою вечера встретятся тяжеловесы Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик. Во время дуэли взглядов бойцы обменялись колкостями:
Емельяненко: Ближе не получится. У Дацика живот упирается. Почему ты постоянно рычишь? Пес, что ли? Страшно, Дацик? Скажи честно.
Дацик: Страшно будет тебе. Просыпаться.
Емельяненко: Давай-давай, не газуй.
Емельяненко ударил Дацика по руке, после чего Вячеслав сказал: «Комары, что ли, тут летают? Комарик какой-то или мошка».
Кроме Емельяненко и Дацика битву взглядов провели Дмитрий Кудряшов – с Сосланом Асбаровым, а Мартин Джуарян – с Эмилем Новрузовым.