Менеджер Емельяненко рассказал о гонораре за бой с Дациком

«За гонорар Дацика я ничего сказать не могу, но он точно самый большой в его карьере, за что он должен сказать спасибо Александру. Гонорар Емельяненко больше гонорара Дацика, но он тоже является секретом.



Саша, на мой взгляд, сейчас самый узнаваемый спортсмен в России. Уверен, что в текущем моменте он популярнее своего брата Федора как минимум из за количества упоминаний в СМИ. У такого бойца по умолчанию обязан быть большой гонорар, люди включают трансляции и идут на арену именно из за него», — сообщил Бурчак в интервью «Матч ТВ».