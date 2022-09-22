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2 часа назад

Менеджер Емельяненко рассказал о гонораре за бой с Дациком

Газета.Ruиещё 4

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак заявил, что гонорар его клиента за поединок с Вячеславом Дациком превышает сумму, которую получит соперник.

Менеджер Емельяненко рассказал о гонораре за бой с Дациком
Фото: газета.ruгазета.ru

«За гонорар Дацика я ничего сказать не могу, но он точно самый большой в его карьере, за что он должен сказать спасибо Александру. Гонорар Емельяненко больше гонорара Дацика, но он тоже является секретом.

Саша, на мой взгляд, сейчас самый узнаваемый спортсмен в России. Уверен, что в текущем моменте он популярнее своего брата Федора как минимум из за количества упоминаний в СМИ. У такого бойца по умолчанию обязан быть большой гонорар, люди включают трансляции и идут на арену именно из за него», — сообщил Бурчак в интервью «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Емельяненко ударил Дацика во время дуэли взглядов после пресс-конференции организации Hardcore.

Емельяненко нанес Дацику удар кулаком в плечо. После чего Дацик отметил: «Комары, что ли, тут летают?» Их бой состоится в Москве 24 сентября.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Он младший брат Федора Емельяненко. Последний бой Александр провел на голых кулаках с ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Тот бой закончился победой Емельяненко.

Дацик в последнем поединке одолел бразильца Антониу Силву. Во втором раунде рефери зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом.

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