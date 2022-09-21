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1 час назад

Российский промоушен готов предложить Тайсону $10 млн за бой с Холифилдом

Газета.Ru

Руководитель российского промоушена Hardcore Boxing Анатолий Сульянов заявил, что организация готова предложить Майку Тайсону 10 миллионов долларов за поединок с Эвандером Холифилда. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Российский промоушен предложил Тайсону $10 млн за бой с Холифилдом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наш оффер для Нганну до сих пор в силе — не в миллион долларов, а в два или в три. Ровно как и оффер Тайсону и Холифилду на 10 и полтора миллиона долларов соответственно», — сказал Сульянов.

В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) и потерпеть два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году. Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).

Ранее Майк Тайсон был замечен в инвалидном кресле.

Бокс,Майк Тайсон,
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