Тайсон рассказал о болезни, которая лишает его речи

«Мы все однажды умрем. Когда я смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на моем лице. Говорю себе, что мой срок годности очень скоро подойдет к концу.



У меня время от времени возникает ишиас (боли в пояснично крестцовой области), он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу. Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть.



Сейчас я великолепен. Все в моем доме действительно благословлены, и мы все очень благодарны за все, что у нас есть», — приводит слова Тайсона NewsmaxTV.