Тайсон рассказал о болезни, которая лишает его речи

Американский боксер Майк Тайсон рассказал о своей болезни, которая иногда лишает его речи.
«Мы все однажды умрем. Когда я смотрю в зеркало, я вижу эти маленькие пятна на моем лице. Говорю себе, что мой срок годности очень скоро подойдет к концу.
У меня время от времени возникает ишиас (боли в пояснично крестцовой области), он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу. Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть.
Сейчас я великолепен. Все в моем доме действительно благословлены, и мы все очень благодарны за все, что у нас есть», — приводит слова Тайсона NewsmaxTV.
Ранее руководитель российского промоушена Hardcore Boxing Анатолий Сульянов заявил, что организация готова предложить Майку Тайсону 10 млн долларов за поединок с Эвандером Холифилда.
В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) и потерпеть два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний поединок он провел в 2005 году.
Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990).