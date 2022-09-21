Мэйуэзер анонсировал второй бой с Макгрегором

«Я полечу в Японию и хорошенько повеселюсь. Затем у меня будет еще один выставочный бой в Дубае в ноябре, а в 2023 году — встреча с Конором Макгрегором. Не знаю, будет это выставочный или реальный бой. Мы вели переговоры. Я бы предпочел выставочный поединок. Я не участвую в боях, в которых могу получить реальный ущерб», — заявил боксер.