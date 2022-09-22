Усик проведет три боя и завершит карьеру

Украинский боксер Александр Усик проведет еще максимум три боя до завершения спортивной карьеры. Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон в соцсетях.

По информации источника, Усик мечтает провести поединки против британца Тайсона Фьюри и мексиканца Сауля Альвареса, а затем завершить выступления прощальным боем на Украине.

Напомним, что 20 августа Усик победил представителя Великобритании, а именно Энтони Джошуа, и защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Таким образом, он одержал свою 20-ю победу в карьере, не потерпев ни одного поражения. В активе Фьюри – 31 победа и одна ничья. Он также не знает поражений на профессиональном уровне.