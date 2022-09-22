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52 минуты назад

Боксер Усик признался в легком сумасшествии

Елена Прошина

Известный украинский боксер Александр Усик признался, что его тренерам приходится постоянно следить за ним. Это связано с тем, что он «немного сумасшедший», пишет «Газета.Ru».

Боксер Усик признался в легком сумасшествии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я немного сумасшедший, поэтому мои тренеры внимательно следят за мной», - подчеркнул Усик.

Боксер пояснил, что однажды с ним произошел неприятный инцидент, когда он плавал в бассейне. Спортсмен задержал дыхание под водой на четыре минуты и потерял сознание. Тренеры своевременно заметили это и вытащили его из бассейна.

Напомним, что ранее британский боксер Тайсон Фьюри похвастался, что легко сможет победить Усика. Он напомнил, что одержал первые победы тогда, когда украинец только появился на свет.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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