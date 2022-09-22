Боксер Усик признался в легком сумасшествии

Известный украинский боксер Александр Усик признался, что его тренерам приходится постоянно следить за ним. Это связано с тем, что он «немного сумасшедший», пишет «Газета.Ru».
«Я немного сумасшедший, поэтому мои тренеры внимательно следят за мной», - подчеркнул Усик.
Боксер пояснил, что однажды с ним произошел неприятный инцидент, когда он плавал в бассейне. Спортсмен задержал дыхание под водой на четыре минуты и потерял сознание. Тренеры своевременно заметили это и вытащили его из бассейна.
Напомним, что ранее британский боксер Тайсон Фьюри похвастался, что легко сможет победить Усика. Он напомнил, что одержал первые победы тогда, когда украинец только появился на свет.