Дрозд ответил на отказ шведов и финнов от турниров с участием российских боксеров

"Поведение Швеции и Финляндии можно расценивать как провокацию. Им, наоборот, нужно посмотреть в сторону дружбы. Прямо скажем: до всех политических моментов, которые случились в мире, все дружили, общались и не было никогда таких проблем и таких претензий. Поэтому это все надуманная история, и все это выглядит некрасиво со стороны других стран. Они подливают масла в огонь и без того в накаленную ситуацию. Этого делать не следует. Думаю, что решение, которое было принято международной федерацией бокса — не спонтанное. Не думаю, что все страны будут следовать такому не очень красивому и не спортивному примеру", — цитирует Дрозда "РБК-Спорт".