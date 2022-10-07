Дрозд ответил на отказ шведов и финнов от турниров с участием российских боксеров

Бывший чемпион мира, по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Григорий Дрозд поделился мнением о заявлениях федераций бокса Швеции и Финляндии о бойкоте соревнований, в которых будут участвовать российские и белорусские спортсмены.
"Поведение Швеции и Финляндии можно расценивать как провокацию. Им, наоборот, нужно посмотреть в сторону дружбы. Прямо скажем: до всех политических моментов, которые случились в мире, все дружили, общались и не было никогда таких проблем и таких претензий. Поэтому это все надуманная история, и все это выглядит некрасиво со стороны других стран. Они подливают масла в огонь и без того в накаленную ситуацию. Этого делать не следует. Думаю, что решение, которое было принято международной федерацией бокса — не спонтанное. Не думаю, что все страны будут следовать такому не очень красивому и не спортивному примеру", — цитирует Дрозда "РБК-Спорт".
Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под флагами и гимнами двух стран.
"IBA твердо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах", — говорится в заявлении федерации.
Помимо спортсменов, к работе на соревнованиях также будут допущены российские и белорусские судьи и технические официальные лица.
Ранее бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился мнением о решении Международной ассоциации бокса вернуть на соревнования российских и белорусских спортсменов.