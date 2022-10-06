Песков прокомментировал допуск россиян на соревнования по боксу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает очень хорошей новостью решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. При этом представитель Кремля призвал спортивные власти РФ продолжать отстаивать интересы отечественных спортсменов, которые должны иметь право выступать на международных состязаниях.
"Безусловно, это очень важная, очень позитивная новость", - сказал он журналистам в четверг. "Мы видим, что, к сожалению, пока это очень редкий пример федерации, которой удается отстоять интересы наших спортсменов", - констатировал Песков.
"Это не повод успокаиваться. Наоборот - только дополнительный импульс для наших спортивных властей продолжать усилия по отстаиванию интересов наших спортсменов", - уверен пресс-секретарь президента. "Наш спорт высших достижений может и должен иметь право выступать на международных соревнованиях, мы должны за это бороться", - указал Песков.