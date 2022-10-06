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7 часов назад

Песков: допуск боксеров РФ к соревнованиям будет импульсом для борьбы за права атлетов

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает очень хорошей новостью решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. При этом представитель Кремля призвал спортивные власти РФ продолжать отстаивать интересы отечественных спортсменов, которые должны иметь право выступать на международных состязаниях.

Песков прокомментировал допуск россиян на соревнования по боксу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безусловно, это очень важная, очень позитивная новость", - сказал он журналистам в четверг. "Мы видим, что, к сожалению, пока это очень редкий пример федерации, которой удается отстоять интересы наших спортсменов", - констатировал Песков.

Российских спортсменов допустили к соревнованиям по боксу

"Это не повод успокаиваться. Наоборот - только дополнительный импульс для наших спортивных властей продолжать усилия по отстаиванию интересов наших спортсменов", - уверен пресс-секретарь президента. "Наш спорт высших достижений может и должен иметь право выступать на международных соревнованиях, мы должны за это бороться", - указал Песков.

Бокс,Дмитрий Песков,
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