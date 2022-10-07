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31 минуту назад

Рой Джонс написал открытое письмо в адрес МОК, призвав организацию прислушаться к IBA

Чемпионат.comиещё 5

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс-младший составил открытое письмо, где заявил, что руководству Международного олимпийского комитета (МОК) следует прислушаться к решениям, которые принимаются Международной ассоциацией бокса (IBA). Позже текст письма он во многом процитировал в своих социальных сетях.

Рой Джонс написал открытое письмо в адрес МОК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Меня зовут Рой Джонс-младший. Несмотря на решение судей в 1988 году, я всё ещё считаю себя олимпийским чемпионом. В настоящий момент МОК угрожает всей боксёрской семье, и теперь будущее нашего вида спорта на Олимпийских играх находится под угрозой. Всё, что я хотел сказать вслух, я обозначил в открытом письме, которое отправил в МОК.

Исключить бокс из программы Игр — это нонсенс, это не что иное, как преступление. Все мы знаем, кто спровоцировал эту ситуацию — предыдущий президент IBA. Годы правления его режима были отмечены коррупцией и предвзятыми решениями, и именно он привёл организацию к краху. Недопустимо обвинять IBA и его нынешнее руководство, которые помогли боксу в самый тяжёлый момент в его истории. Они не ведут пустых разговоров, а осуществляют действия.

Я убеждён, что IBA находится на правильном пути. Не мешайте организации работать. Пусть прошлое останется прошлым! Я очень надеюсь, что МОК пересмотрит своё отношение к ситуации и начнёт сотрудничать.

Я призываю МОК прислушиваться к боксёрскому сообществу, которое требует прозрачных решений. Надеюсь, что мои слова будут услышаны. Я призываю всех спортсменов — независимо от того, являются ли они боксёрами-любителями или профессионалами, действующими или вышедшими на пенсию, нынешними или будущими чемпионами, я призываю всех тренеров, рефери и судей, все национальные федерации и конфедерации, наших дорогих болельщиков и всех тех, кто любит бокс. Присоединяйтесь ко мне, присоединяйтесь к моей кампании. Наш спорт дал нам всё. Самое время нам отдать всё нашему виду спорта!» — написал Рой Джонс.

Напомним, в конце февраля нынешнего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины. В начале марта IBA запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации, однако в начале октября сняла этот запрет. Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв.

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