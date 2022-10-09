В Польше призвали исключить IBA из МОК из-за решения по россиянам

Министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил с предложением исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из числа членов Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне решения вновь разрешить россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах.

Фото: EUBC EUBC

В среду IBA проголосовала за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации, спортсмены будут выступать под национальным флагом и с гимном.

— Я с большим потрясением узнал о решении IBA снять санкции, введенные в отношении российских и белорусских боксеров. Решение IBA, вступающее в силу немедленно, означает, что боксеры из двух стран смогут выступать под своими флагами, а в случае завоевания золотой медали услышат национальный гимн. Это создает чрезвычайно опасный прецедент для всего мира спорта.

Выражаю серьезную обеспокоенность тем, что решение IBA может стать началом масштабных усилий России по возвращению своих спортсменов в международный спорт.

Я призываю всех вас представить в МОК совместное предложение, в котором мы будем просить об исключении Международной ассоциации бокса из состава МОК, — говорится в письме Бортничука, которое приводит Inside the Games.

Он также напомнил, что решение IBA противоречит рекомендациям МОК, который в конце февраля рекомендовал федерациям отстранить спортсменов из России и Белоруссии из за конфликта на Украине.