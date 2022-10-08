Боксер Никита Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Боксер Никита Цзю выиграл у австралийца Даркона Драйдена. Шестираундовый рейтинговый поединок весовой категории до 69,9 кг, прошедший в субботу в Ньюкасле (Австралия), завершился победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.

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24-летний Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге при отсутствии поражений (три нокаутом). Он дебютировал на профессиональном ринге в марте этого года, победив австралийца Аарона Стала нокаутом во втором раунде.

29-летний Драйден потерпел первое поражение при четырех победах (четыре нокаутом).