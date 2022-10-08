Боксер Никита Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге

Боксер Никита Цзю выиграл у австралийца Даркона Драйдена. Шестираундовый рейтинговый поединок весовой категории до 69,9 кг, прошедший в субботу в Ньюкасле (Австралия), завершился победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.
24-летний Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге при отсутствии поражений (три нокаутом). Он дебютировал на профессиональном ринге в марте этого года, победив австралийца Аарона Стала нокаутом во втором раунде.
29-летний Драйден потерпел первое поражение при четырех победах (четыре нокаутом).
Цзю является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Старший сын Тим является претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 69,9 кг.