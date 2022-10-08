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2 часа назад

Боксер Никита Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге

ТАССиещё 3

Боксер Никита Цзю выиграл у австралийца Даркона Драйдена. Шестираундовый рейтинговый поединок весовой категории до 69,9 кг, прошедший в субботу в Ньюкасле (Австралия), завершился победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде.

Боксер Никита Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге
Фото: ТАССТАСС

24-летний Цзю одержал четвертую победу на профессиональном ринге при отсутствии поражений (три нокаутом). Он дебютировал на профессиональном ринге в марте этого года, победив австралийца Аарона Стала нокаутом во втором раунде.

29-летний Драйден потерпел первое поражение при четырех победах (четыре нокаутом).

Цзю является младшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Старший сын Тим является претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 69,9 кг.

Бокс,Константин Цзю,
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