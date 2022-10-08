Сергей Ковалёв назвал сроки следующего боя

«Ноябрь или декабрь. Сейчас идут какие-то разговоры. Слава богу, я работаю с лучшим менеджером в мире, Эгисом Климасом, поэтому он тоже всё это не оставляет, и у нас есть определённая договорённость, цель поставлена, которой мы следуем. Поэтому, надеюсь, до конца года проведём бой. Где и с кем конкретно, не знаю», – сказал боец в интервью YouTube-каналу BoxingTV.