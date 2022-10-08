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58 минут назад

Сергей Ковалёв назвал сроки следующего боя

Чемпионат.com

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) назвал сроки следующего выступления.

Сергей Ковалёв назвал сроки следующего боя
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

«Ноябрь или декабрь. Сейчас идут какие-то разговоры. Слава богу, я работаю с лучшим менеджером в мире, Эгисом Климасом, поэтому он тоже всё это не оставляет, и у нас есть определённая договорённость, цель поставлена, которой мы следуем. Поэтому, надеюсь, до конца года проведём бой. Где и с кем конкретно, не знаю», – сказал боец в интервью YouTube-каналу BoxingTV.

Напомним, в своём последнем бою в мае Ковалёв, не выходивший на ринг два с половиной года, перебоксировал по итогам десяти раундов болгарина Тервела Пулева (16-1, 13 KO).

Бокс,Сергей Ковалев,
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