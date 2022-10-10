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43 минуты назад

Международная федерация бокса обвинила в расизме недовольного допуском россиян польского министра

Газета.Ru

В Международной федерации бокса (IBA) назвали неприемлемым поведение министра спорта Польши Камиля Бортничука. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

Международная федерация бокса обвинила в расизме польского министра
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, 5 октября IBA допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам под флагами своих стран, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). После этого Бортничук призвал наказать Международную федерацию бокса за такое решение.

«Мы сожалеем, что этот министр пытается строить свою международную политическую репутацию, предлагая причинить вред всем нашим спортсменам и исключить их всех через прекращение признания [МОК] нашей международной федерации», — заявили в пресс-службе IBA.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев обвинил главу МОК Томаса Баха в политизированности слов о допуске россиян.

Бокс,Томас Бах,Александр Мальцев,
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