Международная федерация бокса обвинила в расизме польского министра

В Международной федерации бокса (IBA) назвали неприемлемым поведение министра спорта Польши Камиля Бортничука. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

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Напомним, 5 октября IBA допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам под флагами своих стран, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). После этого Бортничук призвал наказать Международную федерацию бокса за такое решение.

«Мы сожалеем, что этот министр пытается строить свою международную политическую репутацию, предлагая причинить вред всем нашим спортсменам и исключить их всех через прекращение признания [МОК] нашей международной федерации», — заявили в пресс-службе IBA.

В конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.