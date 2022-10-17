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1 час назад

Уайлдер: буду очень удивлён, если Усик сдержит своё слово

Чемпионат.com

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.

Американский боксёр-тяжеловес высказался о возможном поединке с Усиком
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я буду очень удивлён, если он сдержит своё слово. Посмотрим, что из этого получится. Мы намерены связаться с его командой, а там будет видно», — приводит слова Уайлдера в своих социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу, из них 42 нокаутом.

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