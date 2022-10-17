Ломаченко назвал трех лучших боксеров в истории

«Как по мне, Рой Джонс входит в тройку лучших боксёров в истории. Я любил смотреть в детстве его бои… Рой Джонс, Майк Тайсон и Мохаммед Али. Не хочу говорить, кто какое место занимает. Я считаю их тремя лучшими бойцами в нашем виде спорта», – сказал украинец в интервью YouTube-каналу EsNews.