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1 час назад

«Ждите искр». Минеев — о предстоящем поединке с Родригесом

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Фернандо Родригесом. Бой пройдёт по правилам кикбоксинга. Противостояние запланировано на 18 ноября.

Минеев высказался о предстоящем поединке с Родригесом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мои дорогие болельщики, 18 ноября в Москве на ЦСКА АРЕНЕ я вновь выйду в ринг на поединок по правилам профессионального кикбоксинга! Мой бой возглавит турнир, организованный промоутерской компанией «ФКР ПРО» при поддержке Федерации кикбоксинга России.

Давно не выступал в Москве, от чего событие становится для меня ещё более волнительным. На вопрос: станет ли этот бой завершающим на моём спортивном пути, я пока не отвечу, не знаю. Но точно знаю, что он будет очень непростым, ведь в ринге напротив меня окажется огромный Фернандо Родригес. Ну что ж, будем брать классом, не зря учились в кикбоксёрской школе. Говорят, что Санта Форте всегда идёт вперёд и бьёт. Он-то вперёд, но и я не назад, так что ждите искр», — написал Минеев.

Бокс,Фернандо Родригес,Владимир Минеев,
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