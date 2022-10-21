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24 минуты назад

Гвоздик встретился с Усиком. Фото

Чемпионат.com

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фотографию с соотечественником, чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком. «На благотворительном вечере фонда Усика. С моим старым другом», — подписал фото Гвоздик.

Украинец Гвоздик встретился с Усиком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, в своём последнем бою, который состоялся в октябре 2019 года, Гвоздик в объединительном бою проиграл россиянину Артуру Бетербиеву, досрочно остановившему его в 10-м раунде. Усик в последнем бою, прошедшем в августе этого года, победил британца Энтони Джошуа. Это был реванш. В первом противостоянии победу также добыл Усик.

Соцсети
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