Россиянин Аванесян рассказал, проведет ли чемпионский бой с Кроуфордом

Вообще не думал, потому что надо идти дальше. Да, я получу самый большой гонорар в карьере. Но там не очень много. Не имею права называть цифру, но там чуть больше, чем я получил за бой с Ламонтом Питерсоном.



Кроуфорд такой же человек, как и все. Его можно побеждать. Он на первом месте в рейтинге моего веса. Раз он там стоит, надо его оттуда снять. Я только думаю о том, что этот бой нужно выиграть. Я верю в это.



После своего последнего поединка я тренировался как лошадь. У меня было чувство, что я буду боксировать с Кроуфордом. Друзьям говорил об этом. Я усердно тренировался и нахожусь в хорошей форме. Прямо сейчас готов выйти и отбоксировать. В Англии я запланировал спарринги с левшами, чтобы лучше подготовиться к Кройфорду.