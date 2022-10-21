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1 час назад

Аванесян подтвердил, что проведет чемпионский бой с Кроуфордом. Россиянин отказался от пояса EBU

Матч ТВиещё 1

Чемпион Европы по версии EBU в полусреднем весе россиянин Давид Аванесян в разговоре с «Матч ТВ» подтвердил, что готовится к бою против чемпиона мира по версии WBO в этом весе против американца Теренса Кроуфорда.

Россиянин Аванесян рассказал, проведет ли чемпионский бой с Кроуфордом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Поединок пройдет 10 декабря в родном городе Кройфорда Омахе (штат Небраска, США). Американец ранее заявил, что решил провести бой с Аванесяном перед потенциальным поединком против соотечественника Эррола Спенса. Ради боя с Теренсом россиянин отказался от защиты пояса EBU в бою против испанца Йона Мигеса, который был намечен на 19 ноября в Англии.

— Да, я подписал с Кроуфордом контракт на бой, который пройдет 10 декабря в Омахе. На кону будет титул Теренса — пояс WBO в полусреднем весе, — сказал Аванесян «Матч ТВ». — Они сами вышли на меня. Таким образом, мне пришлось отказаться от пояса EBU. Ноябрьский бой с Мегасом отменен.

Долго ли я думал над предложением?

Вообще не думал, потому что надо идти дальше. Да, я получу самый большой гонорар в карьере. Но там не очень много. Не имею права называть цифру, но там чуть больше, чем я получил за бой с Ламонтом Питерсоном.

Кроуфорд такой же человек, как и все. Его можно побеждать. Он на первом месте в рейтинге моего веса. Раз он там стоит, надо его оттуда снять. Я только думаю о том, что этот бой нужно выиграть. Я верю в это.

После своего последнего поединка я тренировался как лошадь. У меня было чувство, что я буду боксировать с Кроуфордом. Друзьям говорил об этом. Я усердно тренировался и нахожусь в хорошей форме. Прямо сейчас готов выйти и отбоксировать. В Англии я запланировал спарринги с левшами, чтобы лучше подготовиться к Кройфорду.

На счету 34 летнего Аванесяна 29 побед (17 нокаутов), три поражения и одна ничья. 35 летний Кроуфорд не знает поражений, выиграв все 38 поединков на профессиональном ринге, 29 из них завершив досрочно.

Бокс,Теренс Кроуфорд,Давид Аванесян,
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