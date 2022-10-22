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36 минут назад

Российские боксеры выступят на международном турнире в Белоруссии в ноябре

ТАССиещё 1

Сборная России по боксу выступит на международном турнире в Белоруссии в ноябре. Об этом ТАСС в субботу заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Российские боксеры выступят на международном турнире в Белоруссии
Фото: СоцсетиСоцсети

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

"Две недели назад мы сформировали новый состав сборной в рамках чемпионата России в Чите, до конца года тренерскому штабу еще предстоит проделать огромную работу, - сказала Кириенко. - Тем боксерам, которые попали в сборную впервые, необходимо оперативно пройти углубленное медицинское обследование - уже в начале ноября сборная примет участие в международном турнире в Белоруссии. Завершится спортивный год другим международным соревнованием на территории Российской Федерации - в Ханты-Мансийске пройдет Кубок мира по боксу нефтяных

"В 2022 году по инициативе Федерации бокса России и при поддержке наших партнеров у спортсменов национальной сборной очень насыщенный календарь: мы сделали все и даже больше, чтобы наши ребята не заметили временных неудобств из-за сложившихся обстоятельств", - добавила Кириенко.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта IBA запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации.

Бокс,СБОРНАЯ РОССИИ,
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