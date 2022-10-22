Российские боксеры выступят на международном турнире в Белоруссии

"Две недели назад мы сформировали новый состав сборной в рамках чемпионата России в Чите, до конца года тренерскому штабу еще предстоит проделать огромную работу, - сказала Кириенко. - Тем боксерам, которые попали в сборную впервые, необходимо оперативно пройти углубленное медицинское обследование - уже в начале ноября сборная примет участие в международном турнире в Белоруссии. Завершится спортивный год другим международным соревнованием на территории Российской Федерации - в Ханты-Мансийске пройдет Кубок мира по боксу нефтяных