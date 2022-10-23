Александр Усик оскорбил Тайсона Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) не отказался от очередной возможности публично поддеть своего главного соперника по дивизиону и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).