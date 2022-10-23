Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Александр Усик оскорбил Тайсона Фьюри на испанском языке

Чемпионат.comиещё 2

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) не отказался от очередной возможности публично поддеть своего главного соперника по дивизиону и обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Александр Усик оскорбил Тайсона Фьюри
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, Усик обратился к Фьюри с использованием испанского слова borracho, означающего человека, который злоупотребляет алкоголем.

«Тайсон Фьюри, ты borracho. Что это означает? Парня, который пьёт алкоголь… Да, алкоголик», – сказал Усик в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее стало известно, что Фьюри проведёт свой следующий поединок, который состоится 3 декабря в Лондоне (Великобритания), против ветерана и соотечественника Дерека Чисоры (33-12, 23 KO).

Бокс,Дерек Чисора,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители