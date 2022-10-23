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36 минут назад

Юношеская сборная России отказалась от участия в ЧМ по боксу

Майк Габриелян

Юношеские сборные России и Белоруссии отказались участвовать в чемпионате мира по боксу, хотя их допустили к турниру. Об этом сообщает Международная ассоциация бокса (IBA).

Юношеская сборная России отказалась от участия в ЧМ по боксу
Фото: СоцсетиСоцсети

IBA получила официальные письма от национальных федераций России и Белоруссии. В них говорится, что боксеры двух стран, несмотря на возможность участия во всех соревнованиях IBA, не будут принимать участие в молодежном чемпионате мира по боксу среди мужчин и женщин 2022 года в Ла-Нусии (Испания).

«Причиной решения являются временные и логистические ограничения, связанные с подготовкой спортсменов. Поэтому соревнования пройдут без российских и белорусских спортсменов», - сказано в заявлении IBA.

Ранее российские боксеры выиграли у кубинцев командный матч в Петербурге.

Бокс,СБОРНАЯ РОССИИ,
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