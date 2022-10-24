Украинца Усика сравнили с Мохаммедом Али

«Усик говорит, что хочет принести мир на планету. Мухаммед Али был больше, чем боксёром и спортсменом, его заботили проблемы реального мира. Александр Усик такой же. И родились они в один день. Это что-то говорит. У Али также было три пояса», — приводит слова Фишера WMMAA.