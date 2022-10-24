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32 минуты назад

Звезда YouTube бросил вызов Тайсону Фьюри

Lenta.ruиещё 1

Американский видеоблогер Джейк Пол бросил вызов британскому боксеру Тайсону Фьюри. Он опубликовал пост в Twitter.

Звезда YouTube бросил вызов Тайсону Фьюри
Фото: Andrew Couldridge / Action Images / ReutersAndrew Couldridge / Action Images / Reuters

Пол поделился видео с тренировки.

«Через шесть дней я буду драться с АндеАндерсоном Сильвой, а после этого толстый Джейк поднимается в тяжелый вес для того, чтобы подраться с моим братом от другой матери Тайсоном Фьюри», — подписал звезда YouTube ролик.

Пол известен по серии поединков по правилам бокса с профессиональными бойцами. В частности, он одержал победы над Беном Аскреном и дважды — над Тайроном Вудли. Оба ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Фьюри — действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. На его счету 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Бокс,Андерсон Сильва,Бен Аскрен,Тайсон Фьюри,
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