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1 час назад

Усика признали лучшим боксером года

Lenta.ruиещё 4

Всемирная боксерская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксером 2022 года. Об этом сообщает Boxing scene.

Усика признали лучшим боксером года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Александр, у тебя большое сердце. Я знаю, что ты боролся за всех своих людей. Ты боец года», — сказал президент организации Франциско Валькарсель во время 35-го ежегодного съезда WBO.

В подарок боксеру преподнесли его портрет, написанный британским художником Патриком Киллианом.

26 августа журнал The Ring назвал Усика лучшим боксером мира вне зависимости от весовых категорий (P4P). Украинец — первый тяжеловес после Майка Тайсона, которому удалось добиться этого. На втором месте в рейтинге расположился японец Наоя Иноуэ, выступающий в легчайшем весе. Третьим стал американец Теренс Кроуфорд из полусредней весовой категории.

В ночь на 21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона по версиям WBO, Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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