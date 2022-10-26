Украинца признали лучшим боксером года

«У тебя большое сердце. Я знаю, что ты бился за всех своих людей. Ты боец года, и я надеюсь, ты доволен. Когда мы сделали [Усика] обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но наконец мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы», — сказал президент WBO Франциско Валькарсель.