Украинца признали лучшим боксером года

Украинец Александр Усик назван лучшим боксером года по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом пишет РБК.
Победитель был объявлен на ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Пуэрто-Рико.
«У тебя большое сердце. Я знаю, что ты бился за всех своих людей. Ты боец года, и я надеюсь, ты доволен. Когда мы сделали [Усика] обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но наконец мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы», — сказал президент WBO Франциско Валькарсель.
Ранее Усик в поединке 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Боксер победил раздельным решением судей британца Энтони Джошуа.
Ранее сообщалось, что Александр Усик может сменить весовую категорию ради боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.