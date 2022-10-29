"От Альвареса я получил все, что хотел". Бивол отказался от матча-реванша

Чемпион мира по боксу (WBA Super), россиянин Дмитрий Бивол заявил, что не заинтересован в реванше с мексиканцем Саулем Альваресом. Спортсмена цитирует ТАСС. https://tass.ru/sport/16192969

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«Мне этот реванш в принципе сейчас не нужен. Я получил то, что хотел от этого боя», - сказал Бивол.

Он не стал полностью исключать возможность боя-реванша, заявив, что «если не будет поединков, то почему бы и не побоксировать».

«Но сейчас мне нужно идти вперед и двигаться к своей мечте», — добавил боксер.

Бивол 8 мая в бою с Альваресом защитил свой титул WBA — для мексиканца это было первое поражение с 2013 года. На счету 31-летнего Бивола 20 боев, он победил во всех поединках.