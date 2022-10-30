Усик рассказал, когда состоится его бой с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик планирует, что его бой против британца Тайсона Фьюри состоится в конце февраля или в марте 2023 года. Об этом заявил журналист Дэн Рафаэль в соцсетях.

Фото: Hassan Ammar/AP Hassan Ammar/AP

Усик отметил, что скорее всего бой пройдет в Саудовской Аравии.

Планировалось, что бой состоится в конце 2022 года, но Усик отказался от переговоров, сославшись на тяжелую подготовку против Энтони Джошуа.

Александр Усик является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring». В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA super. На Олимпийских играх в Лондоне он завоевал золото в категории до 91 кг.

Последний бой Усик провел 21 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа.