Ломаченко нанес американскому боксеру первое поражение в карьере

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джэмейном Ортисом на турнире в Нью-Йорке. Результаты доступны на сайте Top Rank.

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Поединок прошел в ночь на 30 октября. Он продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей.

Украинский боксер одержал 17-ю победу в карьере, из которых 11 нокаутом, при двух поражениях. Он нанес американскому боксеру первое поражение в карьере, на счету которого было 16 побед.

О проведении поединка стало известно в августе. До этого украинец отказался покидать страну ради боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджом Камбососом из Австралии.