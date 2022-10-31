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1 час назад

Боксер Фьюри назвал Усика бомжом после его решения перенести бой

Газета.Ru

Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в интервью на YouTube-канале True Geordie эмоционально прокомментировал решение украинца Александра Усика от боя с ним в конце этого года.

Фьюри назвал Усика бомжом после его решения перенести бой
Фото: Dave Thompson/Matchroom BoxingDave Thompson/Matchroom Boxing

«Я сказал, что если он хочет титул чемпиона, то пусть придет и возьмет.

Не могу назвать сумму на камеру, но ему предложили очень много денег, чтобы он подрался 3 декабря. Но он сказал, что ему нужен шестимесячный тренировочный лагерь, сморозил какую-то глупость. Так что Усик отклонил предложение.

Это моя карьера. Зачем мне ждать иностранного бомжару из Украины? Этот бой будет на моих условиях, я не пляшу под чужую дудку», — сказал Фьюри.

Планировалось, что бой состоится в конце 2022 года, но Усик отказался от переговоров, сославшись на тяжелую подготовку против Энтони Джошуа.

Александр Усик является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring». В финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA super. На Олимпийских играх в Лондоне он завоевал золото в категории до 91 кг.

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