Фьюри назвал Усика бомжом после его решения перенести бой

«Я сказал, что если он хочет титул чемпиона, то пусть придет и возьмет.



Не могу назвать сумму на камеру, но ему предложили очень много денег, чтобы он подрался 3 декабря. Но он сказал, что ему нужен шестимесячный тренировочный лагерь, сморозил какую-то глупость. Так что Усик отклонил предложение.



Это моя карьера. Зачем мне ждать иностранного бомжару из Украины? Этот бой будет на моих условиях, я не пляшу под чужую дудку», — сказал Фьюри.