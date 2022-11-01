Экс-боксера обвинили в обороте 22 тонн кокаина на 1 миллиард долларов

Министерство юстиции США предъявило бывшему боксеру-тяжеловесу из Черногории обвинение в незаконном обороте 22 тонн кокаина на сумму более 1 миллиарда долларов.

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43-летний Горан Гогич был арестован в воскресенье вечером при попытке сесть на рейс в Цюрих из международного аэропорта Майами.

Прокуратура предъявила Гогичу обвинения по трем пунктам обвинения в нарушении федерального закона о борьбе с наркотиками на море и одному пункту обвинения в заговоре. По каждому пункту обвинения предусмотрено обязательное минимальное 10-летнее тюремное заключение и возможное пожизненное заключение.

Обвинения связаны с изъятием 22 тонн кокаина с трех коммерческих грузовых судов в 2019 году. Согласно судебным документам, Гогич курировал логистику, координируя действия членов экипажа, колумбийских наркоторговцев и европейских докеров.