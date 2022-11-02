Уайлдер и Джошуа могут провести бой в следующем году

— Думаю, все зависит от того, когда Эй Джей будет драться, если он подождет до апреля или мая, то может сразу выйти на бой с Диллианом Уайттом, если он будет драться в феврале, то может сначала провести разминочный бой.



Я отправил Финкелю письмо еще в августе, чтобы поговорить о сделке, и он ответил мне вчера. Вижу, что бой с Уайлдером может стать вторым поединком для Джошуа. Если Энтони вернется в начале года, то сначала будет драться с кем то другим, если нет, то сразу выйдет на бой с Уайттом или Уайлдером, — цитирует Хирна DAZN.