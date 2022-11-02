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52 минуты назад

Уайлдер и Джошуа могут провести бой в следующем году

Матч ТВ

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер может встретиться с Энтони Джошуа в 2023 году, сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

Уайлдер и Джошуа могут провести бой в следующем году
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

— Думаю, все зависит от того, когда Эй Джей будет драться, если он подождет до апреля или мая, то может сразу выйти на бой с Диллианом Уайттом, если он будет драться в феврале, то может сначала провести разминочный бой.

Я отправил Финкелю письмо еще в августе, чтобы поговорить о сделке, и он ответил мне вчера. Вижу, что бой с Уайлдером может стать вторым поединком для Джошуа. Если Энтони вернется в начале года, то сначала будет драться с кем то другим, если нет, то сразу выйдет на бой с Уайттом или Уайлдером, — цитирует Хирна DAZN.

В октябре Уайлдер нокаутировал финна Роберта Хелениуса в первом раунде боя, прошедшего в Бруклине. Всего на счету 37 летнего американца 43 победы (42 — нокаутом), два поражения и ничья.

Джошуа в последнем бою в августе проиграл украинцу Александру Усику. 33 летний британец на профессиональном ринге одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел три поражения.

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