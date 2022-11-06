Рой Джонс назвал лучшего боксера мира в полутяжелом весе

Россиянин Дмитрий Бивол на данный момент является лучшим боксером мира в полутяжелом весе. Об этом ТАСС в воскресенье заявил бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.
Бивол в ночь на воскресенье победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
"Бивол показал великолепный поединок, отлично выглядел на протяжении всего боя, - сказал Джонс. - На данный момент он - лучший боксер мира в этой весовой категории. Но я бы посмотрел его поединок против [Артура] Бетербиева, уверен, это был бы большой бой".