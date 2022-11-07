Казахстанского боксера ввели в кому после поражения нокаутом

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы находится в критическом состоянии из за травм, полученных в минувшую субботу в поединке с кубинцем Дэвидом Морреллом младшим, сообщает BoxeoPlus.com со ссылкой на неназванный источник.

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Моррелл, защищавший в этом бою пояс «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в заключительном 12 м раунде нокаутировал Ербосынулы.

По данным источника, после поединка боксер из Казахстана был доставлен в медицинский центр в городе Миннеаполис, где его ввели в медикаментозную кому для лечения опасной черепно мозговой травмы — субдуральной гематомы.