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22 минуты назад

Казахстанского боксера Ербосынулы ввели в кому после поражения нокаутом — СМИ

Матч ТВ

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы находится в критическом состоянии из за травм, полученных в минувшую субботу в поединке с кубинцем Дэвидом Морреллом младшим, сообщает BoxeoPlus.com со ссылкой на неназванный источник.

Казахстанского боксера ввели в кому после поражения нокаутом
Фото: TwitterTwitter

Моррелл, защищавший в этом бою пояс «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), в заключительном 12 м раунде нокаутировал Ербосынулы.

По данным источника, после поединка боксер из Казахстана был доставлен в медицинский центр в городе Миннеаполис, где его ввели в медикаментозную кому для лечения опасной черепно мозговой травмы — субдуральной гематомы.

Айдосу 30 лет. Он потерпел первое поражение на профи ринге при 16 победах. Моррелю 24 года, он одержал восьмую победу в профессиональной карьере, кубинец выступает без поражений.

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