Стало известно против кого Бивол может провести следующий бой

Британские боксеры Джошуа Буатси и Каллум Смит могут стать соперниками суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС во вторник сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

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Бивол в минувшие выходные победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

"Соперниками [Бивола] могут стать Джошуа Буатси и Каллум Смит", - сказал Корнилов.

В активе Буатси 16 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.