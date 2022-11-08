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39 минут назад

Боксер Бивол может провести следующий бой против Буатси или Смита

ТАССиещё 1

Британские боксеры Джошуа Буатси и Каллум Смит могут стать соперниками суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС во вторник сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

Стало известно против кого Бивол может провести следующий бой
Фото: СоцсетиСоцсети

Бивол в минувшие выходные победил мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.

"Соперниками [Бивола] могут стать Джошуа Буатси и Каллум Смит", - сказал Корнилов.

В активе Буатси 16 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Смита 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.

У Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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