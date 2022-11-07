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1 час назад

Рой Джонс считает, что исключение бокса из олимпийской программы нанесет большой ущерб

ТАСС

Бокс нельзя исключать из программы Олимпийских игр, это нанесет большой удар по подрастающему поколению, занимающемуся этим вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции в понедельник высказал бывший абсолютный чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 1988 года Рой Джонс - младший.

Рой Джонс высказался об исключении бокса из олимпийской программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Исключение бокса из программы Олимпийских игр - это просто невозможно. Люди представляют свою страну, для спортсменов это большая возможность. Поэтому вопрос исключения бокса из олимпийской программы не должен даже рассматриваться, это нанесет большой ущерб нашим детям, тем, кто занимается боксом по всему миру", - сказал Джонс.

В 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Международную ассоциацию бокса (IBA), которая столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. Международная федерация должна была провести реформы в соответствии с требованиями МОК, однако они пока были реализованы частично. В связи с отстранением IBA задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК, бокс пока отсутствует в олимпийской программе 2028 года в Лос-Анджелесе.

Бокс,
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