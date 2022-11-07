Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Бивол – о планах после боя с Рамиресом: «Пить, употреблять кокаин и героин. Шучу»

Sports.ru

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол в шутливой манере ответил на вопрос о ближайших планах.

Бивол рассказал о планах после боя с Рамиресом
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, что 5 ноября россиянин в очередной раз защитил титул WBA, победив единогласным решением судей Хильберто Рамиреса.

«Что я буду делать? Пить алкоголь, употреблять кокаин и героин. Я шучу. Конечно, порой я могу выпить вина, но я не пью слишком много. В этом нет ничего хорош

Если честно, мне невесело, когда я пьян. Алкоголь с едой – это нормально, но я больше наслаждаюсь компанией», – сказал Бивол.

Руис указал на ошибки Рамиреса в бою с Биволом: «Нужен был мексиканский стиль прессинга»

Бокс,Рамирес Хильберто,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители