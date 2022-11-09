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1 час назад

Тимоти Брэдли объяснил, что должен изменить Канело в реванше с Биволом

Чемпионат.comиещё 1

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор, американец Тимоти Брэдли объяснил, что нужно изменить бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу в потенциальном реванше с обладателем титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом.

Тимоти Брэдли объяснил, что должен изменить Канело в реванше с Биволом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Те две стратегии, которые он использовал, оказались мусорными и не сработали против Бивола. Он шёл вперёд за высоким блоком, провоцировал, отбивал плечо… Это не сработало. Затем он отошёл к канатам и попытался выманить на тяжёлый удар. Не сработало и это. Канело должен вернуться к работе

Он должен вернуться к движению, использовать, в том числе, и небольшие смещения. Он должен вернуться к тому, что умеет. Он слишком легко нокаутировал парней», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу YouTube-каналу K.O. Artists Sports.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное о Дмитрии Биволе

Бокс,Тимоти Брэдли,Дмитрий Бивол,
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