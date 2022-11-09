Тимоти Брэдли объяснил, что должен изменить Канело в реванше с Биволом

«Те две стратегии, которые он использовал, оказались мусорными и не сработали против Бивола. Он шёл вперёд за высоким блоком, провоцировал, отбивал плечо… Это не сработало. Затем он отошёл к канатам и попытался выманить на тяжёлый удар. Не сработало и это. Канело должен вернуться к работе