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37 минут назад

Харитонов может провести боксерский бой против Дацика

ТАССиещё 1

Российский боец Сергей Харитонов может провести боксерский поединок против Вячеслава Дацика. Об этом ТАСС во вторник сообщил промоутер Алексей Титов.

Харитонов может провести боксерский бой против Дацика
Фото: СоцсетиСоцсети

"Бой Кудряшов - Харитонов неактуален из-за поражения Дмитрия от Сослана Асбарова. Харитонов активен, нужно найти для него соперника. Возможно, тот же Арслан Яллыев, как мы и планировали. Можно также подумать о бое Харитонов - Дацик ввиду того, что Вячеслав победил Александра Емельяненко", - сказал Титов.

Харитонов является действующим бойцом организации Bellator. Дацик победил Емельяненко нокаутом в первом раунде в конце сентября.

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