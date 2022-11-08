Харитонов может провести боксерский бой против Дацика

"Бой Кудряшов - Харитонов неактуален из-за поражения Дмитрия от Сослана Асбарова. Харитонов активен, нужно найти для него соперника. Возможно, тот же Арслан Яллыев, как мы и планировали. Можно также подумать о бое Харитонов - Дацик ввиду того, что Вячеслав победил Александра Емельяненко", - сказал Титов.