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1 час назад

Сауль Альварес раскрыл сроки возвращения на ринг после операции

Inc-News

18 сентября мексиканский боксер Сауль Альварес победил решением судей соперника из Казахстана Геннадия Головкина, и уже после боя признался, что повредил левую кисть.

Сауль Альварес раскрыл сроки возвращения на ринг после операции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Не так давно Канело перенес операцию, которая не оставляет шансов выйти на ринг в ближайшее время.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Альваресу потребуется, как минимум, два месяца на то, чтобы приступить к легким тренировкам.

Соответственно, восстановление плюс тренировочный лагерь к следующему бою означают, что Сауль едва ли сможет боксировать раньше мая-июня следующего года. Поэтому и о реванше с россиянином Дмитрием Биволом пока речи не идет.

Бокс,Дмитрий Бивол,Геннадий Головкин,
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