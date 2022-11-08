Сауль Альварес раскрыл сроки возвращения на ринг после операции

18 сентября мексиканский боксер Сауль Альварес победил решением судей соперника из Казахстана Геннадия Головкина, и уже после боя признался, что повредил левую кисть.
Не так давно Канело перенес операцию, которая не оставляет шансов выйти на ринг в ближайшее время.
Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Альваресу потребуется, как минимум, два месяца на то, чтобы приступить к легким тренировкам.
Соответственно, восстановление плюс тренировочный лагерь к следующему бою означают, что Сауль едва ли сможет боксировать раньше мая-июня следующего года. Поэтому и о реванше с россиянином Дмитрием Биволом пока речи не идет.