"Очередное нытье украинцев" - главный тренер сборной России

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов заявил, что Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтинга из-за давления Украины.

«На конгрессе чересчур постаралась украинская сторона… Очередное нытье украинцев — вот причина отстранения россиян. Сама организация WBC от этого только проигрывает. Российские боксеры представлены в каждой категории на ведущих ролях — кому WBC делает хуже? В первую очередь — себе. Люди не должны страдать от политических интриг», — цитирует Кравцова «Чемпионат.com».

Об исключении россиян и белорусов на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько объявил президент организации Маурисио Сулейман.

Одним из россиян, занимающих высокие позиции в рейтинге WBC, является чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев. 18 декабря он защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна — по версиям WBC и Международной боксерской федерации (IBF).

В компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева, заявили, что решение WBC не повлияет на боксера, так как он обладает также гражданством Канады.