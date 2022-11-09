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31 минуту назад

Кравцов объяснил исключение российских боксеров из рейтинга WBC давлением Украины

Газета.Ru

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов заявил, что Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение об исключении российских и белорусских спортсменов из рейтинга из-за давления Украины.

"Очередное нытье украинцев" - главный тренер сборной России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На конгрессе чересчур постаралась украинская сторона… Очередное нытье украинцев — вот причина отстранения россиян. Сама организация WBC от этого только проигрывает. Российские боксеры представлены в каждой категории на ведущих ролях — кому WBC делает хуже? В первую очередь — себе. Люди не должны страдать от политических интриг», — цитирует Кравцова «Чемпионат.com».

Об исключении россиян и белорусов на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько объявил президент организации Маурисио Сулейман.

Одним из россиян, занимающих высокие позиции в рейтинге WBC, является чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев. 18 декабря он защитил сразу два чемпионских пояса в поединке против Маркуса Брауна — по версиям WBC и Международной боксерской федерации (IBF).

В компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева, заявили, что решение WBC не повлияет на боксера, так как он обладает также гражданством Канады.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис поделился мнением о продаже одного из ведущих клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) — «Ливерпуля».

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