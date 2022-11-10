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47 минут назад

Валуев: Минеев должен одержать победу над Родригесом

Газета.Ru

Депутат Госдумы России Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка между Владимиром Минеевым и бразильцем Фернандо Родригесом, передают "Известия".

Валуев: Минеев должен одержать победу над Родригесом
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

"Наверное, все-таки Минеев должен одержать победу. Посмотрим, как с выносливостью у Родригеса. В принципе, хорошо. Не то, что у Исмаилова", - сказал Валуев.

Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября в Москве. Ранее он сообщил о том, что после поединка отправится в зону СВО для прохождения службы по контракту. Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Исмаилов владел преимуществом в первых двух раундах, однако Минеев отправил соперника в нокаут в третьем раунде, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Ранее президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков выразил уверенность в том, что боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Европы и мира Владимир Минеев одержит победу в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом, которую посвятит брату, погибшему в зоне СВО.

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