Емельяненко высказался о возможном бое с Дзюбой

«У Дзюбы есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе. Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся: чтобы простоять, надеяться выбросить удар какой-то. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать. У Дзюбы нет абсолютно никаких шансов против меня. Всё равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его. Но, если предложат с ним бой, согласимся. Популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну и за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — заявил Емельяненко в видео на своём YouTube-канале.