Загитова показала тренировку по боксу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале показала видео тренировки по боксу.

Фото: соцсети соцсети

"Просто тренировка", - подписала ролик Загитова.

Напомним, что российский промоутер Владимир Хрюнов анонсировал бой между фигуристкой и певицей Ольгой Бузовой.

Предполагается, что поединок состоится 9 марта 2023 года.

Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.

В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу.