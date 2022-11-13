Загитова показала тренировку по боксу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова в своем Telegram-канале показала видео тренировки по боксу.
"Просто тренировка", - подписала ролик Загитова.
Напомним, что российский промоутер Владимир Хрюнов анонсировал бой между фигуристкой и певицей Ольгой Бузовой.
Предполагается, что поединок состоится 9 марта 2023 года.
Загитова с декабря 2019 года не выходила на соревновательный лед, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры.
В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда "Красная машина" одержала победу.
После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы "Ледниковый период". При этом с весны фигуристка занимается боксом, 25 июля в рамках Дня Московского спорта Загитова и олимпийский чемпион Олег Саитов провели мастер-класс по боксу.