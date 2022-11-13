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1 час назад

Украинский боксер Усик проведет обязательную защиту титула IBF в поединке с Хрговичем

Газета.Ruиещё 2

Международная боксерская федерация (IBF) объявила о том, что украинцу Александру Усику, который обладает чемпионским поясом организации, нужно будет провести обязательную защиту титула с хорватом Филипом Хрговичем.

Украинец Усик проведет обязательную защиту титула IBF в поединке с Хрговичем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы только что узнали о том, что Усику назначили бой с Хрговичем. Он обязательный претендент. Мы попросили незамедлительно начать переговоры. Для Усика это будет следующий бой», — передает слова сопромоутера Хрговича Эдди Хирна BoxingScene.

В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Усик является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала «The Ring». В финале турнира WBSS он одержал победу над российским боксером Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA super. На Олимпийских играх в Лондоне он выиграл золото в категории до 91 кг.

Бокс,Эдди Хирн,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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