Порье встретился с Майком Тайсоном

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье , выступающий в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со встречи с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе и членом Зала славы Майком Тайсоном .

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 12 на 13 ноября мск на турнире UFC 281, Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером. Поединок завершился досрочной победой Дастина удушающим приёмом в третьем раунде. Теперь в активе Порье 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.