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3 часа назад

В WBC поддержали проведение поединка между Фьюри и Усиком

Lenta.ruиещё 2

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поддержал проведение поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком в 2023 году. Его слова приводит Sky Sports.

В WBC поддержали проведение поединка между Фьюри и Усиком
Фото: DAZNDAZN

«Если мы сможем провести этот бой, это будет потрясающе для всех, включая WBC», — заявил он.

По мнению Сулеймана, сейчас самое подходящее время для этого поединка.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас раскрыл новые подробности о ходе переговоров с Фьюри. «С нашей стороны все было сделано», — сказал он и добавил, что теперь единственный человек, который может повлиять на организацию боя, — это сам британский боксер.

Фьюри провел в профессиональной карьере 33 поединка, одержав 32 победы. Еще один бой с его участием закончился вничью. Британец — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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