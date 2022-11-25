В WBC поддержали проведение поединка между Фьюри и Усиком

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поддержал проведение поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком в 2023 году. Его слова приводит Sky Sports.

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«Если мы сможем провести этот бой, это будет потрясающе для всех, включая WBC», — заявил он.

По мнению Сулеймана, сейчас самое подходящее время для этого поединка.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас раскрыл новые подробности о ходе переговоров с Фьюри. «С нашей стороны все было сделано», — сказал он и добавил, что теперь единственный человек, который может повлиять на организацию боя, — это сам британский боксер.