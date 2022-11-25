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1 час назад

Бывший чемпион мира по боксу умер в 37 лет

Lenta.ru

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), мексиканец Мойзес Фуэнтес умер в 37 лет. Об этом в Twitter сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Бывший чемпион мира по боксу умер в 37 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Воин, который cражалcя до поcледнего вздоха. Наши cоболезнования его cемье и друзьям», — написал Сулейман.

17 октября 2021 года Фуэнтеса госпитализировали после нокаута в поединке с соотечественником Дэвидом Куэльяром. У спортсмена была диагностирована черепно-мозговая травма. Боксера прооперировали и ввели в медикаментозную кому.

Схватка с Куэльяром стала для Фуэнтеса первой после трехлетнего перерыва. Всего за профессиональную карьеру он провел 33 поединка, одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Еще один бой с его участием закончился вничью.

23 ноября Федерации бобслея России (ФБР) сообщила о смерти 24-летнего Максима Банькова.

«У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять, и с ней невозможно смириться», — заявили в ФБР.

По предварительным данным, спортсмен скончался из-за лимфомы.

Бокс,Максим Баньков,ФБР,
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