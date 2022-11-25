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2 часа назад

Гаджиев назвал позором возможный дебют Загитовой в боксе

Матч ТВиещё 2

Дебют олимпийской чемпионки в фигурном катании Алины Загитовой в единоборствах станет позором. Такое мнение в беседе с Metaratings.ru выразил глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Гаджиев назвал позором возможный дебют Загитовой в боксе
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщал «Матч ТВ» о согласии Загитовой и певицы Ольги Бузовой на боксерский поединок. Этот бой планируется провести 9 марта 2023 года в Москве.

— Это будет позор, если Алина Загитова подерется. По любым правилам. Алина Загитова — олимпийская чемпионка

по фигурному катанию. Это одна из сложнейших дисциплин в мире, один из самых конкурентных видов спорта. Зачем ей драться? Лично я против, — сказал Гаджиев.
Источник:Metaratings.ru

Бокс,Владимир Хрюнов,Камил Гаджиев,
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