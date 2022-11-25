Гаджиев назвал позором возможный дебют Загитовой в боксе

Дебют олимпийской чемпионки в фигурном катании Алины Загитовой в единоборствах станет позором. Такое мнение в беседе с Metaratings.ru выразил глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщал «Матч ТВ» о согласии Загитовой и певицы Ольги Бузовой на боксерский поединок. Этот бой планируется провести 9 марта 2023 года в Москве.
— Это будет позор, если Алина Загитова подерется. По любым правилам. Алина Загитова — олимпийская чемпионка
по фигурному катанию. Это одна из сложнейших дисциплин в мире, один из самых конкурентных видов спорта. Зачем ей драться? Лично я против, — сказал Гаджиев.
Источник:Metaratings.ru