Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам

Действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинский боксёр Александр Усик опубликовал в своих социальных сетях новый пост, показав кадры тренировки из зала.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Усик сперва выполнил несколько выпадов назад, затем сделал толчок гири левой руки, а после этого повторил упражнение в виде выпадов.