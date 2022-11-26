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38 минут назад

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам

Чемпионат.com

Действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинский боксёр Александр Усик опубликовал в своих социальных сетях новый пост, показав кадры тренировки из зала.

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Усик сперва выполнил несколько выпадов назад, затем сделал толчок гири левой руки, а после этого повторил упражнение в виде выпадов.

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам

Александр Усик в своём последнем поединке одержал победу раздельным решением судей над британцем Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Ранее известный промоутер Эдди Хирн сообщил, что IBF обязала украинского боксёра провести защиту титула в поединке с Филипом Хрговичем.

Бокс,Эдди Хирн,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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